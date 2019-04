Rekka on suistunut ojaan Siilinjärven Sänkimäentiellä kello 12.53. Paikalle on lähetetty pelastushenkilöstöä paloasemilta. Lisäksi paikalle on lähetetty poliisipartio sekä ambulanssi. Sänkimäentiellä liikenne on poikki noin 1-2 tuntia.

Poliisi on sopinut urakoitsijan kanssa, että urakoitsija siirtää rekan pois Sänkimäentieltä.

Edit. Juttua päivitetty sopimuksesta urakoitsijan osalta. 10.4. kello 16.07.