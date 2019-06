Rentoa pelaamista Kirkonkylän riennossa

Kirkonkylän riento eli KKR on vuonna 2014 perustettu siilinjärveläinen harrastejoukkue, joka panostaa ennen kaikkea yhdessä liikkumiseen. Joukkueeseen kuuluu yli viisikymmentä jäsentä, sekä naisia että miehiä, joista aktiivisia on suunnilleen puolet.

Joukkue perustettiin alun perin siksi, koska haluttiin tarjota mahdollisuus urheilla rennosti mukavassa porukassa. Riennon toinen perustaja Sami Ollikainen kertoo, että kun kaveriporukasta ei tullut sopivaa peliporukkaa, päätettiin kasata joukkue, jotta ihmisiä tulisi pelaamaan porukalla.

Kesällä joukkue pelaa jalkapalloa Harjamäessä Innocumin ruohokentällä. Pelivuorot ovat keskiviikkoisin kello 18.15 ja sunnuntaisin kello 15. Mukaan pääsee kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt, kunhan vain tulee paikalle liikuntavarusteissa. Jos mukana pelaamassa on esimerkiksi yli 16-vuotias, hänellä täytyy olla jo selkeää pelitaustaa ja mielellään myös huoltaja mukana pelaamassa.

Jalkapallon lisäksi kesällä pelataan välillä myös rantalentopalloa Patakukkulan hiekkamontussa. Rantalentopallolle ei kuitenkaan ole omia vuoroja, vaan jäseniltä kysellään kuinka moni pääsisi pelaamaan tiettynä ajankohtana.

Lue lisää 19.6. Uutis-Jousesta