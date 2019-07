Rikkovatko parkkipelastajat lakipykäliä?

Parkkipelastajien toiminnan lainvoimaisuus on puhuttanut Siilinjärven kunnassa. Vaikka kunta on mukana kampanjassa, jossa Siilinjärven yrittäjät pelastavat kiekotta parkkeeranneen kuljettajan, on Siilinjärven kunnan tekninen johtaja Ari Kainulainen tuonut kampanjaan toisen näkökulman.

– Kun kiekko laitetaan tuulilasin ulkopuolelle, ei se ole silloin lainvoimainen. Tieliikennelain mukaan pysäköintikiekon tulee sijaita ajoneuvon sisäpuolella ja oltava selkeästi havaittavissa ajoneuvon ulkopuolelta.

Siilinjärven kunnan yritysasiamies Heikki Simonen on keskustellut asiasta Kainulaisen kanssa.

– Ehdotin, että annettaisiin tämän kampanjan mennä näin ja harkitaan sitten tulevina vuosina uudestaan, mikä se pelastuskeino sitten olisi. En minä sano, että pysäköinninvalvojan tulee joustaa, mutta lienee kaikissa asioissa harkinnanvaraa.

