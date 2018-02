Saavumme synkiltä teiltä -musiikkivideo Yhteisvastuulle

Yhteisvastuukeräyksen 2018 -musiikkivideon ennakkokatselu oli keskiviikkona Alavan kirkossa.

Saavumme synkiltä teiltä -laulu on kanttori-säveltäjä Ossi Jauhiaisen opinnäytetyö ja esitetty ensi kerran vuonna 2004. Orkesteriversio sävellyksestä on vuodelta 2016. Musiikkivideon käsikirjoitus valmistui maaliskuussa 2017. Laulun on sanoittanut Jarkko Maukonen.

Ennakkokatselussa oli Jauhiaisen, solisti Kristiina Braskin, Alavan kirkkokuoron, bändin ja videokuvaaja Petri Kekäläisen lisäksi, myös muita videon tekemiseen osallistuneita ja vapaaehtoisia.

