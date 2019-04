Sadut innoittivat oppilaat tilkkutyöhön

Vuorelan kirjaston seinällä komeilee upea tilkkutyö. Vuorelan koulun 5a-luokkalaiset ovat sen tehneet ja lahjoittaneet kirjaston omaisuudeksi.

Opettaja Raili Kekäläinen kertoi idean lähteneen siitä kun väliaikaisen kirjaston seinät näyttivät niin paljailta.

– Tuli mieleen, että kirjaston seinille pitäis saada jotain. Meillä oli Kristiina Saaren kanssa ihan samat ajatukset. Kristiina on Vuorelan koulun nyt eläkkeellä oleva opettaja, joka käy meillä lukumummona, kertoi Kekäläinen.

Kekäläisen luokka on hyvin innokas tekemään kaikenlaisia luovia juttuja.

– Tämä 5a on reipas luokka. Heidän kanssaan pystyy tekemään tällaisia asioita. Luokka on muun muassa tehnyt koristeet koulun juhliin. Myös näytelmiä ja tanssiesityksiä on syntynyt toisten iloksi.

Tähän Satujen tilkkutäkkiin Saari luki ääneen kuusi satua. Jaakko ja pavunvarsi, Prinsessa ja herne, Lumivalko ja Ruusunpuna, Kolme pientä porsasta ja Tähkäpää. Niiden pohjalta oppilaat jaettiin ryhmiin ja kullekin ryhmälle arvottiin satu jonka he kuvittivat.

– Kuvat maalattiin kankaalle, jokainen oppilas maalasi yhden. Koulutunteja tähän työhön meni noin kuusi. Aikaa meni eniten työn kokoamiseen. Kristiina teki suurimman osan, kertoi Kekäläinen.

Lue lisää 17.4. Uutis-Jousesta