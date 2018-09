Sara Valta osti Maaningalta 40-luvun talon, jossa on asuttu viimeksi 25 vuotta sitten

Maaningalla Tuovilanlahdessa asuu nuori nainen Sara Valta, jolla on ollut rohkeutta toteuttaa oma unelmansa. Hän osti vanhan 40-luvulla rakennetun talon, jossa oli viimeksi asuttu vakituisesti kaksikymmentäviisi vuotta sitten. Taloon on rakennettu 50-luvulla keittiö ja toinen makuuhuone ja 70-luvulla vessa.

Talo kaipaa remonttia niin sisältä kuin ulkoa ja Sara onkin jo saanut paljon talon sisällä aikaan. Alakerrassa on keittiö, tupa ja kaksi kammaria. Vintillä on pelkkiä sahanpuruja. Ulkoseinän maali on rapistunut, mutta tärkeintä on nyt saada sisältä ensin kaikki kuntoon.

– Pikkuhiljaa teen, asia kerrallaan. Osaan kyllä hyvin purkaa, mutta onneksi timpuri on ollut minulla tässä apuna. Tuvan lattia on todella hyvä kuntoinen, sille en aio tehdä mitään, eli luulisin että tässä ei ole paljon oltu, koska maali ei ole kulunut ollenkaan lattialankuista, kertoo Sara.

Sara muutti taloonsa Alapitkältä. Muutto oli ikään kuin juurilleen palaamista.

Talon hankkiminen sujui aika nopeaan tahtiin. Toki se oli ollut haaveissa jo kauemmin.

– Heti kun huomasin että kotiseudulla on tämmöinen paikka tarjolla, lähdin seuraavana päivänä katsomaan ja sitä seuraavana pankkiin. No nyt olen tässä. Olen pari viikkoa tässä asunut ja osa tavaroista on vielä kontissa. Viihdyn erittäin hyvin maalla ja täällä on hyvä eläinten kanssa elää. Lähin naapuri asuu 600 metrin päässä ja naapurit ovat todella mukavia. Viisivuotias naapurin poika hakee välillä tuon Ansa koiran kylään. Nytkin sillä on siltä reissulta maha täynnä pannaria, nauraa Sara.

Sara asuu yksin, eläimet seuranaan, mutta on erittäin tyytyväinen tilanteeseen.

– Kyllähän se alussa hirvitti, että mitenkä tässä pärjää.

