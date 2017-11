Siilinlahden koulun rehtori Tiina Simpanen pohtii, millaista kiusaaminen alakoulussa on. On erikseen riitoja ja nahisteluja, mutta toistuvassa kiusaamisessa on kyse alistamisesta.

– Se on hienovaraisia ilmeitä ja eleitä. Se on sellaista, jonka kaikki tietävät, mutta kukaan ei näe. Se on selän kääntämistä, pois jättämistä. Se on läppää, joka ei naurata. Se on sitä, että ikään kuin vilpittömin keinoin aiheutetaan jotain ihan muuta, Simpanen luettelee hitaasti ja vakavalla äänellä.

Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan noin viisi prosenttia siilinjärveläisistä 4.–5. -luokkalaisista kertoo tulevansa kiusatuksi kerran viikossa.

