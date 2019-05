Ihmisen tarina -lyhytdokumentti: Osmo Niskanen, semmonen naarettava mies

Siilinjärven Kolmisopen koulun kentän reunalla syntyneestä Osmo Niskasesta piti tulla maanviljelijä. Koulumatka ei ollut pitkä, hieman pidempi kuin koulun keittäjän- ja opettajan pojalla ja kauppiaan tytöllä. Ambulanssikyydin päätös heinäpellolta vaikutti kuitenkin ammatinvalintaan ja Osmolle suositeltiin pölytöntä, siistiä sisätyötä. Niin Osmosta tuli sairaanhoitaja, ensin Harjamäkeen ja sitten Julkulan sairaalaan, jossa psykiatrisen osastotyön lisäksi hän vastuullaan on hätähälytysjärjestelmät, videoneuvottelut ja mukanaolo sähköshokkityöryhmässä.

Henkisesti kuormittavan työn vastapainona on näytteleminen. Ensimmäinen päärooli, nelisenkymmentä vuotta sitten oli Sakari Kolistaja. Mies, joka ymmärsi asiat hieman toisin. Vielä tänäkin päivänä Osmo muistetaan Kolistajana. Kesäteattereissa tuttuja hupiroolihahmoja ovat myös kylähullun ja poliisin roolit.

– Se on varmaan tämä persoona ja ulukomuotoki, joka herättää jo naarua. Sitä on vähä semmonen naarettava mies.

Kolmisopen keskipisteenä oleva koulu siirtyi kyläyhdistyksen myötävaikutuksella Osmon ja hänen puolisonsa Jaana Vallan omistukseen. Koulu toimii nyt lukuisten kylätapahtumien kesipisteenä. Lisäksi koulu tarjoaa remontoidut juhlatilat monenlaisille tapahtumille asiakkailleen. Mielenkiintoinen lisä yrittäjäpariskunnan arjessa on huutokaupat ja vanha tavara.

– Minä huuvan ja Jaana maksaa toteaa Osmo.