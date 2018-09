Seurakuntavaalienehdokkaat selvillä

Syksyn seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi maanantaina. Aikaisempien vaalien tapaan Siilinjärven ev.lut. seurakunnassa on ehdokkaita kahdelta valitsijayhdistykseltä: Kotikirkosta ja Yhteistyöryhmästä.

Molemmilla valitsijayhdistyksillä on 28 ehdokasta, joten yhteensä ehdokkaita on 56. Ehdokkaita on noin kymmenen vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Kirkkovaltuustoon valitaan 27 varsinaista jäsentä. Ehdokkaiden joukossa on 18 nykyistä valtuutettua.

Vaalien nuorin ehdokas on 19-vuotias ja vanhin 82-vuotias. Nuorten aikuisten osuus on edellisvaaleihin verrattuna hieman pienempi. Alle 40-vuotiaita ehdokkaita on kymmenen, mutta alle 30-vuotiaita heistä on vain kolme.

Miehiä ehdokkaana on hieman enemmän kuin naisia.

Vaalit käydään marraskuussa ja ehdokkaisiin pääsee tutustumaan vaalikoneella lokakuun alkupuolella.

Ehdokkaat Siilinjärven seurakunnassa:

Kotikirkko:

Ilkka Ahonen, Leevi Airaksinen, Suvi Eskola, Petri Hartikainen, Jonna Iskala, Jarkko Juvonen, Eeva Jäppinen, Reijo Kaarna, Jouko Kauhanen, Pekka Kiiski, Kaija Kinnunen, Markus Koivisto, Riitta Korhonen, Risto Kröger, Ritva Luomi, Jukka Markkanen, Tapio Markkanen, Kyllikki Puustinen, Hanna-Maija Rautiainen, Aapeli Rytkönen, Markku Sopanen, Joonas Tolvanen, Kirsi Tuomainen, Eero Utriainen, Ritva Venäläinen, Mikko Vestenius, Liisa Väätäinen, Keijo Weman.

Yhteistyöryhmä:

Antti Pekka Ahonen, Inkeri Ahonen, Risto Daavitsainen, Matti Gröhn, Päivi Heikkinen, Juhani Heiskanen, Päivi Hiltunen, Ossi Jauhiainen, Janne Kasurinen, Lauri Katainen, Saara Kauppinen, Riitta Kerkola, Leena Korhonen, Saara Lehtola, Mira Leinonen, Esko Nenonen, Eila Niskanen, Kari Ojala, Merja Oksman, Anu Puttonen, Virva Ruhanen, Irma Räsänen, Hannu Rättö, Anita Snellman, Helena Sihvonen, Sami Syri, Tomi Toivanen, Jukka Tuppurainen.

Ehdokkaat Kallaveden seurakunnassa:

Kallaveden seurakunnan ehdokkaat Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Karttula ja Maaninka kuuluvat Kallaveden seurakuntaan.

Vesa Kärkkäinen on ehdolla vain yhteiseen kirkkovaltuustoon. Antti Airas ja Marita Mankinen vain Kallaveden seurakuntaneuvostoon. Kaikki muut henkilöt ovat ehdolla sekä kirkkovaltuustoon että seurakuntaneuvostoon.

Kaikkien kirkko:

Asikainen Ari, Huopainen Osmo, Huttunen Markku, Hämäläinen Pekka, Kantoluoto Sami, Kosunen Maarit, Laitinen Linta, Niemelä Marjut, Niiranen Pekka, Oinonen Erkki, Oksanen Jarmo, Palmu Jouni, Pohjola Kari, Ruuskanen Tuomo, Svärd Maija, Tiihonen Raili, Toikkanen Jouni, Tuomainen Anne, Viljakainen Tiina.

Kirkko keskellämme:

Airas Antti, Huuskonen Jorma, Jauhiainen Hilkka, Kumpusalo Leena, Kärkkäinen Vesa, Loponen Kari, Mankinen Marita, Pylkkönen Tarja, Rytkönen Kari, Salberg Minna, Vuorinen Sirkka.

Tulkaa kaikki:

Kontkanen Katja, Mertanen Janne, Runko Kaisa-Maria, Turunen Jaana, Willman Veera.

Kallaveden siniset:

Kaunisto Petri, Savolainen-Leppänen Teija, Heiskanen Hannu, Heiskanen Jaana.

Kaikista pidetään huolta – SDP:

Airaksinen Tanja, Pirskanen Timo, Suksi Simo, Viitanen Jyrki.