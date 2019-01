Siilifolk 2019 – Meejän iänellä

Vuonna 2008 alkunsa saanut Siilifolk haluaa säilyttää asemansa itäisen Suomen merkittävimpänä kansanmusiikin ja -tanssin festivaalina. Kuusipäiväinen tapahtuma järjestetään aivan Siilinjärven kunnan keskustassa vuonna 2019 heti Kaustisen kansanmusiikkijuhlia seuraavalla viikolla maanantaista 15.7. lauantaihin 20.7. Viime vuonna Siilifolkissa oli noin 12 500 kävijää, ja vähintään samaan pyritään myös tänä vuonna.

Kesän ohjelmaa valotettiin perjantaina Folklandia-risteilyllä.

Siilifolk on ottanut kesän 2019 teemaksi ”meejän iänellä”. Festivaali syntyi aikanaan tarpeesta tarjota esiintymismahdollisuuksia niin Savon maakunnan pelimanneille, kansanlaulajille ja -tanssijoille kuin kaikkinaisille muillekin kansankulttuurin harrastajille. Tästä pidetään kiinni pontevasti myös tänä vuonna, mutta huolehditaan samalla siitä, että Siilifolkissa maakunnan ihmiset pääsevät omin korvin kuulemaan ja silmin näkemään myös valtakunnallisia ja ulkomaisia huippuartisteja.

Savolainen alotus käynnistää jo perinteeksi tulleeseen tapaan Siilifolkin, ja kohokohtana on uusi Savolainen kavalkadi kirjailija Antti Heikkisen käsikirjoituksen pohjalta. Toinen päivä tiistai on suunnattu eritoten perheille ja kuoromusiikille, mutta illalla kuullaan kirkossa myös Savolainen messu, jonka on säveltänyt ja sovittanut Antti Jankamurros. Keskiviikon yleisotsikon Omilla iänillä alla tarjoillaan uutta kuin vanhempaakin kansantaidetta ja samalla muhkea annos hanurimusiikkia venäläisin lisämaustein.

Torstain 18.7. teemaksi on otettu Kelepoo soettoo, ja kelpo soittoa onkin luvassa, kun savolaiset ja kaustislaiset pelimannit järjestävät yhteisen konsertin. Savolainen hauskuus päästetään valloilleen viimeistäänkin illan kuplettikavalkadissa.

Perjantai on sitten ”tanssin taikaa”, jossa yleisö pääsee pyörimään parketille ensimmäistä kertaa Siilifolkin historiassa itsensä Dallapén tahdissa. Päätöspäiväksi kootaan kirjava ja monipuolinen kattaus kaikelle kansalle.

Aiempien vuosien tapaan Siilifolkissa esiintyy kuuden päivän aikana lähemmäs puolen tuhatta pelimannia, tanssijaa, laulajaa, näyttelijää ja muuta kansankulttuurin harrastajaa. Festivaalin järjestelyt hoidetaan edelleen paljolti talkootyöllä, jossa on mukana pari sataa vapaaehtoista. Päiväohjelmat ovat maksuttomia, ja iltaliput maltillisia.