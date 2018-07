Siilifolkin yhteenveto: Helle suosi vähän liikaakin

– Helle helli meitä vähän liian kovasti, mutta hyvin meni, summaa festivaalijohtaja Liisa Väätäinen Siilifolk-viikon.

Väätäinen sanoo, että kuumuus vaikutti kävijämäärään.

– Paljon oli kävijöitä, jotka tulivat heti aamusta, mutta jossain vaiheessa oli lähdettävä pois, kun oli vaikea olla kuumudessa.

Kävijämäärän ennakkoluku on noin 12 000

– Se on enemmän kuin edellisvuonna. Uskon, että määrä vielä nousee, kun saamme lisää kansallista näkyvyyttä.

Väätäinen ei vielä lähde arvailemaan, oliko tämän vuoden tulos miinus- vai plusmerkkinen.

– Katsotaan kuukauden päästä. Sain tuossa puhelun että sähköpostini on tukossa. Pari viikkoa on tällaista, että laskuja tulee ja niitä maksetaan. Paljon on purkamista, Liisa Väätäinen hymyilee.

Väätäinen olisi toivonut iltakonsertteihin lisää ihmisiä.

– Ihan suretti, etteivät ihmiset päässeet kuulemaan upeita iltaesiintyjiä. Mielellään tarjoaisimme kaiken ilmaiseksi, mutta tällaisen festivaalin kustannukset ovat suuret.

Siilifolk on kerännyt paljon kiitosta ohjelmasta ja järjestelyistä niin kävijöiltä kuin esiintyjiltäkin.

– Muutama rouva otti yhteyttä ja kysyivät, että mitä myö Liisa tehhään ens viikolla, kun ei ole Siilifolkia. Annoin vinkin, että mietitte, mitä kaikkea näitte ja koitte. Muisteltavaa varmasti riittää.

