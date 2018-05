Siilinjärveläinen Minna Pulsa aloitti sirkusharrastuksen jo yhdeksänvuotiaana Kuopion sirkuksessa. Kuopion Sirkus on lasten ja nuorten sirkustoimintaa opettava ja edistävä yhdistys.

– Sieltä tämä lähti harrastuksena ja oli niin mukavaa, että lukion jälkeen hain Lahden sirkuskouluun ja pääsin sinne ensi yrittämällä, Minna kertoo.

Lahden sirkuskouluun on vuosittain noin sata hakijaa. Kun Minna haki sinne, niin noin kuusikymmentä oli pääsykokeissa ja kahdeksantoista valittiin opiskelemaan. Koulu on kolmivuotinen ja Minna valmistui vuosi sitten keväällä.

– Jo valmistuessa oli tiedossa että tullaan esiintymään tänä kesänä Sirkus Finlandiassa. Talven teimme Orfeon kanssa opetustöitä Kuopion Sirkuksessa ja Itä-Suomen alueellisessa sirkuskoulussa Kaavilla, Rautavaaralla ja Outokummussa. Sirkukseen meidät palkattiin huhtikuun alussa ja esitykset jatkuvat lokakuun loppuun päättyen Helsinkiin, Minna kertoo.

Jernströmin sirkusperheen omistamalla Sirkus Finlandialla on kauden aikana 250 näytöstä, joten Suomi tulee tutuksi esiintyjille.

– Ensimmäistä kertaa kierrän sirkuksen mukana ja on tosi hienoa päästä näkemään suomea. Kotipaikkakunnalle tulo hieman jännittää, mutta mukava on tulla. Toistaiseksi olen vielä kirjoilla Siilinjärvellä, mutta tarkoitus on lähteä syksyllä eteenpäin, Minna kertoo.

