Siilinjärven ja Reisjärven POP-pankit ovat yhdistymässä

POP Pankkien ryhmään kuuluvat Siilinjärven Osuuspankki ja Reisjärven Osuuspankki ovat yhdistymässä. Uuden pankin nimeksi tulee POP Järvi-Suomi. Fuusion on määrä tapahtua 1. helmikuuta 2021.

Pankkien osuuskuntakokoukset käsittelevät yhdistymistä syyskuun loppupuolella. Hallintoneuvostot ovat jo näyttäneet hankkeelle vihreää valoa.

Yhdistymisselvitystä johtaneen Siilinjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Soile Pusan mukaan fuusiolla luodaan edellytyksiä kasvulle ja varmistetaan pankkien toiminnan jatkuminen pankkitoimialan mullistuksessa.

– Näin saamme ikään kuin leveämmät hartiat, turvaamme vakavaraisuutemme ja kilpailukykymme markkinoilla. Kotiseutujen hyvinvointi on pankeillemme keskeinen arvo, mutta samalla haemme kasvua Kuopion ja Jyväskylän alueilta, Pusa sanoo.

Fuusion toteuduttua Järvi-Suomen pankista tulee noin 530 miljoonan euron pankki, jolla on yhdeksän konttoria.

Fuusiossa Siilinjärven Osuuspankki on vastaanottava pankki. Sen tase oli viime vuoden tilinpäätöksessä noin 320 miljoonaa euroa. Reisjärven Osuuspankki on noin puolet pienempi. Henkilöstöä pankeilla on yhteensä 53 henkilöä.

Pankkifuusiosta enemmän tietoa seuraavassa lehdessämme torstaina 20. elokuuta.