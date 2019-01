Siilinjärven keskuskorttelin ja linja-autoaseman ympäristön kehittämishanke otti maanantaina harppauksen eteenpäin, kun kunnanhallitus päätti asettaa alueen asemakaavan nähtäville.

Alueen pohjoisosaan on tarkoitus rakentaa neljä 6–8 -kerroksista kerrostaloa, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Alakerroksiin varataan tilaa liikehuoneistoille.

– Olen hyvällä mielellä. Saamme kunnan kasvustrategian mukaisesti lisää asuntoja, työpaikkoja ja palveluita, kunnanjohtaja Vesa Lötjönen sanoo.

Länsiosaan, alueelle, jossa sijaitsee nyt parkkipaikka, varataan tilaa noin 4 000-5000 neliön marketille.

– Sellaiselle on tarvetta. Siihen on jo ollut kyselijöitä ja keskusteluja on käyty, Lötjönen kertoo.

– Kauppapalveluita ajatellen Siilinjärvi on hyvällä hollilla, asiakkaita käy joka suunnasta. Jos vielä saataisiin siihen niitä erikoisliikkeitäkin lopulta.

