Siilinjärven kunta kehottaa ottamaan rokotukset

Vakavien sairauksien ennaltaehkäisy korostuu iän myötä. Influenssa ja sen jälkitaudit voivat viedä jopa sairaalahoitoon.

Siilinjärven kunta käynnistää loka-marraskuussa terveystiedotuskampanjan, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta influenssasta sekä pneumokokkibakteerin aiheuttamista taudeista. 65 vuotta täyttäneille postitettavissa terveystiedotteissa kerrotaan influenssan ja pneumokokkitautien ennaltaehkäisystä.

Kun ikää karttuu, elimistö ei pysty enää puolustautumaan taudinaiheuttajia vastaan yhtä tehokkaasti kuin nuorempana. Tämä korostaa sairauksien ennaltaehkäisyn merkitystä.

Influenssa on nimenä tuttu, mutta se sekoitetaan usein tavalliseen nuhakuumeeseen eli flunssaan. Influenssa on kuitenkin flunssaa huomattavasti ärhäkämpi tauti. Vakavimmillaan influenssa voi johtaa sairaalahoitoon tai jopa kuolemaan.

65 vuotta täyttäneiden, pienten lasten ja raskaana olevien riski sairastua influenssaan on korkea, vaikka he olisivatkin terveitä. Lisäksi riskiryhmiin kuuluvien riski sairastua vakaviin jälkitauteihin on korkea.

