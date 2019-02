Siilinjärven kunta: ”Vänrikin kuolemantapauksissa ei ole tullut esille erityisselvittelyä vaativaa”

Siilinjärven kunta on antanut tiedotteen, jolla se tarkentaa eilisessä Savon Sanomissa ollut uutista, joka koski Attendon Vuorelassa sjaitsevan Vänrikin hoivakodin kuuden vanhuksen kuolemia.

Kunnan mukaan kuolemantapaukset olivat yksi irrallinen nosto 6.2.2019 tehdyn käynnin tarkastuspöytäkirjasta. Tarkastuksella kiinnitettiin huomiota muihin asioihin, joista on pyydetty lisäselvityksiä Attendolta 4.3. mennessä. Lisäselvityspyyntö liittyy yleisesti muun muassa asukasturvallisuuteen, henkilöstöä, asukkaan asemaa ja sairaanhoitoa koskeviin asioihin.

Siilinjärven kunnan vt. hoito- ja vanhustyön johtajan Marja Kavilon ja sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantasen lähettämässä tiedotteessa todetaan, että lisäselvitykset Attendolta saatuaan kunta tarkastelee niiden pohjalta asioiden vakavuutta ja niihin mahdollisesti kohdistettavia jatkotoimenpiteitä.

– Korostamme, että kunta on pyytänyt lisäselvityksiä tarkastuspöytäkirjassa olleisiin huomioihin, ei erikseen esille nousseisiin asukaskuolemiin, kunnasta kerrotaan.

Vänrikin kuolemantapaukset on selvitetty keskiviikkona erikseen sekä Siilinjärven kunnan viranomaisen että Attendon edustajan kesken. Näissä kuolemantapauksissa ei ole tullut esille mitään sellaista, joka vaatisi erityisselvittelyä. Kuoleman todennut lääkäri ei ole pyytänyt ruumiin avausta yhdestäkään menehtyneestä vanhuksesta, tiedotteessa todetaan.

– Siilinjärven kunta haluaa korjata virheellisen tiedon, että hoivakodissa esille nousseessa ajankohdassa on kuollut kuuden sijasta viisi vanhusta. Keskiviikkona on tarkentunut tieto, että toisen kunnan sijoittama asukas on muuttanut tuona aikana pois hoivakodista, ei kuollut, tiedotteessa sanotaan.

Siilinjärven kunta valvoo tehostetusti kyseistä yksikköä päivittäisillä käynneillä toistaiseksi, kunnes tilanne on saatu hoivakodissa selkeytettyä. Valvontakäynneillä pyritään turvaamaa yhteistyössä Vänrikin hoivakodin henkilöstön kanssa turvallinen ja hyvä hoito kaikille hoivakodissa oleville asukkaille.

Keskiviikkona Vänrikin hoivakotiin on Siilinjärven kunnan geriatri ja kokenut terveyskeskuslääkäri tehneet käynnin, jonka yh-teydessä he ovat arvioineet kaikkien tehostetun palveluasumisen asukkaiden tämänhetkisen tilanteen. Tässä vaiheessa Siilinjärven kunta ei ole sulkemassa yksikköä eikä siirtämässä asukkaita sieltä pois.

Siilinjärven kunnan edustajat selvittävät tilannetta yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintoviraston, Attendon hoivakodin ja hoivakotiin asukkaita sijoittaneiden kuntien kanssa.