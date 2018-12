Siilinjärven reservialiupseerit ry on nyt Siilinjärven reserviläiset ry

Yhdistyksen kevätkokous hyväksyi nimi- ja sääntömuutoksen. Yhdistyksen uudet säännöt noudattavat suurelta osin reserviläisliiton olemassa olevaa mallipohjaa.

Nimen ja sääntömuutoksen myötä reserviläisjärjestöön voi nyt osallistua myös siviiliväestö. Ainoana merkittävänä sääntönä on, että hakija on Suomen kansalainen sekä on 18 vuotta täyttänyt.

Myös 15-vuotias voi liittyä järjestöön ns. kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenellä on samat oikeudet kuin virallisellakin jäsenellä, mutta hänellä ei ole äänestysoikeutta.

