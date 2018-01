Siilinjärven teatterissa ensi kesänä Simpauttaja

Perjantaina kokoontui ravintola Santtuun joukko teatterin ystäviä, kun Siilinjärven teatteri julkisti ensi kesän näytelmänsä. Mäntyrannassa nähdään Simpauttaja, klassikko, joka tulkitsee omalla rosoisen kauniilla tavalla suomalaisen sielun maisemaa.

Paikalla oli näytelmästä tarinoimassa teatterin puheenjohtaja Ulla Antikainen, kirjailija Heikki Turunen, joka on kirjoittanut näytelmään pohjautuvan romaanin, näyttelijä Antti Heikkinen, joka dramatisoi näytelmän teatterinlavalle ja näytelmän ohjaaja Janne Puustinen.

Janne Puustinen on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt tehdä kaikenlaista teatterin saralla. Hän ohjaa kirjoittaa ja näyttelee. Siilinjärveläissyntyinen Puustinen on valmistunut Metropolia ammattikorkeakoulusta ja on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja. Tällä hetkellä hän täydentää osaamistaan Helsingin yliopistossa opiskelemalla teatteritiedettä.

– On tosi mukava olla täällä ja nähdä näin paljon kiinnostuneita ihmisiä. Ympyrä sulkeutuu, tulin äitini mukana vuonna 1999 Siilinjärven teatterin harjoituksiin ja näyttelin vuonna 2000 kesällä. Jo silloin, kymmenenvuotiaana, haaveilin ohjaamisesta. Nyt olen oppia hakenut muualta ja on kunnia asia ohjata ensi kesänä Siilinjärvellä, Puustinen kertoi.

Heikki Turunen, kansankirjailija, kuten hän itseään osuvasti nimittää, valotti Simpauttaja kirjansa taustoja. Teos oli Turusen ensimmäinen ja se julkaistiin vuonna 1973. Hän oli aiemmin tarjonnut kustantajalle monia tekeleitä, mutta kaikki olivat tulleet takaisin, syynä tekstin liiallinen jäykkyys.

– Simpauttajan sain päähäni jo vuonna 1969, olin silloin 23-vuotias. Idea siihen tuli naapurin emännästä joka alkoi välkkääntymmään kulkujätkän kanssa.

