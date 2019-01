Siilinjärven Yrittäjät maakunnan paras paikallisyhdistys

Savon Yrittäjät palkitsi Siilinjärven Yrittäjät aktiivisesta toiminnasta jäsenkunnan asioiden ajamiseksi.

Savon Yrittäjät perusteli valintaansa sillä, että Siilinjärven Yrittäjät on aktiivisesti uudistanut toimintaansa ja siitä on viestitty näkyvästi. Toiminta on rentoa yhdessä tekemistä ja positiivinen tekeminen välittyy myös alueen yrittäjille.

Siilinjärven Yrittäjien puheenjohtaja Terhi Backin mukaan yhdistys on heidän hallitukselleen kuin yhteinen ”harrastusyritys”, jossa tehtävät on jaettu tasapuolisesti ja ilmapiiri on innostunut.

– Palkitseminen oli oikein mukava yllätys ja arvostamme sitä suuresti. Toimintavuosi 2018 on erittäin hienoa päättää näin. Hallituksessa työstetään kuluvaa vuotta jo innokkaasti. Vanhoja hyviä käytäntöjä jatketaan ja uusia kehitellään. Hommia jatketaan positiivisella asenteella kaikkien yrittäjien puolesta, Back toteaa.

Lue lisää 24.1. Uutis-Jousesta