Siilinjärvi aloittaa yt-neuvottelut henkilöstön lomauttamiseksi

Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen päätti tänään perjantaina, että kunnassa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön lomauttamiseksi.

Neuvottelut koskevat henkilöstöryhmiä, joiden tehtäviin koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot vaikuttavat.

Useita kunnan toimintayksiköitä on suljettu, niiden toimintaa on supistettu tai toimintatapoja muutettu. Monessa yksikössä työnteko on estynyt kokonaan. Poikkeusolot ovat vaikuttaneet myös kuntalaisten palveluiden käyttöön. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa lasten määrä on vähentynyt.

Vapautuvaa henkilöstöä sijoitetaan soveltuvin osin sote-palveluihin, jossa henkilöstön tarve lisääntyy, mutta koko henkilöstölle ei voida antaa muita tehtäviä.

Pääluottamusmiehet ovat huolissaan niiden henkilöstöryhmien toimeentulosta, joiden työnteko on keskeytynyt ja palkanmaksu voidaan lopettaa työsopimuslain määräysten mukaisesti 14 päivän päästä työnteon keskeytyksestä.

Neuvotteluja jatketaan 27. maaliskuuta.