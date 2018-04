Siilinjärvi tarvitsee 2–3 kerrostaloa vuodessa

Kiinteistövälittäjät ovat viestineet jo vuosia, että kerrostaloasuntojen tarve on Siilinjärvellä kova. Kysyntää niin omistus- kuin vuokra-asunnoille on niin paljon, että kerrostaloasuntojen pulaa on luonnehdittu jopa krooniseksi.

Apua on kuitenkin jo tulossa. Mm. kirkonkylään on nousemassa uusia kerrostalokohteita ja kaavoitus antaa lisämahdollisuuksia.

– Valmiissa asemakaavoissa on rakentamattomia kerrostalorakennuspaikkoja ja asuntoja mm. Siilinlahden rantaan neljä kerrostaloa, joissa on noin 100–120 asuntoa. Asematien varteen entisen OP:n talon paikalle tulee yksi yksi kerrostalo, johon tulee 30 asuntoa, ja Asematien varteen vielä kaksi kerrostaloa, joihin tulee noin 40 asuntoa, luettelee Siilinjärven kunnan kaavoituspäällikkö Timo Nenonen.

Kovan kysynnän tälle vuosikymmenelle on tehnyt se, että vuosikymmenien saatossa esimerkiksi kirkonkylän alueelle kerrostaloja on noussut sykleissä, ei niinkään tasaisessa määrin.

