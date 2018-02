Siilinlahden koulun oppilaille koodauskoulutusta

Luokassa on innostunut tunnelma ja kaikki keskittyvät aiheeseen. Tabletin ohjelmassa kissa laitetaan kulkemaan siksakkia ja tekemään voltteja. Ohjelman avulla koitetaan ymmärtää, miten laitteet toimivat.

Siilinjärven kirjasto järjesti viime viikolla Siilinlahden koululla koodaustyöpajoja joihin osallistuivat kaikki koulun viides- ja kuudesluokkalaiset.

Ohjelmoinnin alkeita harjoiteltiin Mediakasvatuskeskus Metkan ohjaajan Riikka Marttisen opetuksessa. Samalla vietettiin mediataitoviikkoa, joten ajoitus oli erinomainen.

Kaksituntisten työpajojen aikana tehtiin yksinkertaisia fyysisiä harjoituksia, kokeiltiin ohjelmointia ja tutustuttiin lisättyyn todellisuuteen.

– Sovelluksia on tarjolla monenlaisia, mutta ohjelmoinnin ymmärtäminen voi alkaa hyvin yksinkertaisista tehtävistä, Marttinen kertoi.

– Tärkeää on ymmärtää mitä ohjelmointi on ja miten se toimii. Teknologiaa on kaikkialla ja tulevaisuudessa lähes kaikissa ammateissa tarvitaan sen ymmärtämistä.

