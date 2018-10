Siilinjärven koulujen huono sisäilmatilanne on ollut pitkään tiedossa ja kunta on myös reagoimassa tilanteeseen. Mutta odottavan aikana on pitkä, kuten käy ilmi lehtemme yleisöosastokirjoituksessa, jonka laati Marjo Keinänen, äiti ja Siilinlahden koulun johtokunnan jäsen. (UJ 11.10.).

Keinänen on syvästi huolissaan Siilinlahden koulun oppilaiden ja henkilökunnan terveydestä. Hän sanoo, että liian moni koulun henkilökunnasta on sairastunut ja joutuu kantamaan sairaasta sisäilmasta tulleita oireita mukanaan pahimmillaan loppuelämänsä ajan.

Siilinjärven 12 koulusta noin puolet on remontin tai kokonaan uusimisen tarpeessa.

Kunnan toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu kertoo, että Siilinlahden koulun vanha osa peruskorjattiin 1997 ja kiinteistöä on tiivistetty vielä viime vuosina. Korjauksista huolimatta sisäilmaongelmista ei ole päästy eroon.

Vanhassa osassa työskentelee edelleen noin 400 oppilasta ja opettajaa. Osa koulusta toimii myös niinikään sisäilmaongelmaisella Päivärinteellä, jossa työskentelee 80 henkilöä.

Kellokumpu kertoo, että tulevaksi jouluksi valmistuu Saharan kentän alueelle kaksi viipaletta väistötiloiksi, minkä jälkeen vanhaan osaan jää vielä yli 100 oppilasta ensi kevään ajaksi.

