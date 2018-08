Siilinjärven Pesiksen miehet kärsivät katkeran tappion ja suoran superpesisnousun kannalta vakavan takaiskun hävittyään dramaattisesti kärkiottelun Kempeleen Kirille 1–2. Tulos oli sama kuin kevätkierroksella Siilinjärvellä, jolloin Kiri nousi häviön partaalta viime hetkellä voittoon supervuoroparissa. Nyt kävi lähes samalla tapaa, karmean epäonnen ja toheloinnin vuoksi.

Avausjakso sujui SiiPeltä voittoisasti, vaikka lyöntipeli oli nihkeää. Ulkokenttä piti kuitenkin Kirin lyöjät kurissa lukuun ottamatta kaksi juoksua iskenyttä jokerivahvistus Marko Pelkosta. SiiPe vastasi neljällä juoksulla superjokeri Kimmo Lukkarin lyötyä kaksi. Otto Hoffren ja Roope Räisänen sivalsivat kaksi muuta.

Toinen jakso alkoi siilinjärveläisittäin heikosti, kun Kiri meni kolmen juoksun johtoon. Vahvasti koko ottelun lyönyt Roope Räisänen täräytti pallon sitten takakentästä maisemiin 1+2 juoksun edestä ja SiiPe kipusi johtoon. Sitä ennen oli Kimmo Lukkari iskenyt kavennusjuoksun. Ennen viimeistä vuoroparin näytti elintärkeä otteluvoitto kallistuvan SiiPelle, kunnes Juhani Ojala iski kolmoslaidasta pallon läpi 1+1 juoksun saaliilla. Siitä Kiri sai hurmoksen ja takoi putkessa kolme lisäjuoksua. Neljännen vuoroparin tasoittavalla SiiPe kykeni vain Lukkarin kavennusjuoksuun.

Roope Räisäsen päivän kolmas läpilyönti näytti tuottavan SiiPelle johtojuoksun supervuoroparin alussa, kun etenijäjokeri, B-poika Sebastian Lahti kiiti kotiin suoraan kakkospesältä.

Vauhti oli kuitenkin niin huima, ettei hän käynyt kolmospesän kautta ja juoksu muuttui kohtalokkaasti pesärikoksi ja paloksi.

Tasoittavalla sisävuorolla Kiri sai voittojuoksun SiiPen lahjana, kun tappoheitto sirvahti kolmosvahdin räpylästä ja kärkietenijä pinkoi kotipesään. Näin SiiPe maksoi taas kalliita oppirahoja.

Karvautta lisäsi, että Roope Räisäsen läpilyönneissä supervuoroparissa ja toisella jaksolla, esti mainosaita usean juoksun saaliin. Ne olisivat voineet ratkaista kahden tai kolmen pisteen voiton SiiPelle. Nyt tuomisiksi jäi vain yksi piste.

Tasaiset tehotilastojen tekivät pistejaon oikeutetuksi. SiiPen ykköspalkinto meni yhteensä 1+3 juoksua lyöneelle Roope Räisäselle ja kakkonen neljästi kotiuttaneelle Kimmo Lukkarille. Aivan tapissa eivät hänen kotiutustehonsa Kempeleellä silti olleet ja lyöjäjokerien kamppailu päättyi kutakuinkin ratkaisemattomaan. Lukkarien taistossa Kirin ykköspalkittu Jani Lassila oli vähintään SiiPen kollega Teemu Kinnusen veroinen ellei kokonaisuutena parempi.

Pelinjohtaja Perttu Westersund harmitteli voiton vienyttä epäonnea ja pelaajiensa virheitä. Hänen mukaansa taisteluasenne oli kuitenkin hyvä.

–Emme vaan olleet vieläkään tarpeeksi kovia voittamaan. Pelaamme täysillä sarjan loppuun ja katsomme, mihin se riittää. Nousukarsintaan joutuminen ei ole katastrofi. Pelejä vain tulee lisää.

SiiPe säilyi kauden toisesta tappiostaan huolimatta Ykköspesiksen johdossa yhden pisteen marginaalilla. Kempeleellä on tosin ottelu enemmän pelaamatta. Sen voitolla Kiri nousee SiiPen edelle. Tasapisteissäkin Kiri menee edelle enempien kolmen pisteen voittojensa ansiosta.

Siten runkosarjan voitto ja suora nousu Superpesikseen ei ole enää yksin SiiPen vallassa. Sen olisi voitettava molemmat jäljellä olevat pelit mieluiten 2–0 ja Kempeleen jäätävä nollille ainakin yhdessä ottelussa. Mahdollista tämä on, muttei todennäköisintä. SiiPen on syytä hankkia lisää pisteitä siksikin, ettei kolmantena oleva Manse PP tavoita ja nouse edelle. Sillä on merkitystä Superpesiksestä tulevan vastustajan määrityksessä, mikäli SiiPe karsintoihin joutuu.

SiiPen viimeiset ottelut ovat Mantulla kotipeleinä sunnuntaina 5.8. klo 17 Ulvilaa ja lauantaina 11.8. klo 16 Pöytyää vastaan. Molemmat vastustajat pyrkivät nousukarsintoihin eli ovat motivoituneita.