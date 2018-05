SKS kerää muistitietoa kaivostoiminnasta

Suomen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja Itä-Suomen yliopisto järjestävät kaivostoimintaan liittyvän muistitiedon keruukampanjan.

SKS kerää kirjoituksia monista kaivoksiin liittyvistä näkökulmista. Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä: Millainen kaivos on työpaikkana. Millaista on alan työntekijöiden yhteisöllisyys. Kuinka kaivos on vaikuttanut maisemaan ja ympäristöön. Millaisia mielikuvia kaivosalaan liittyy.

Millaista on asua kaivosten naapurustossa. Kuinka kaivos on vaikuttanut paikkakunnan yhteisöihin ja ihmisten välisiin suhteisiin. Kuinka kaivos on vaikuttanut paikkakunnan elinkeinoihin ja talouteen.

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Voit myös äänittää muistelusi tai haastatella henkilöä, jolla on kaivoksiin liittyviä muistoja. Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon.

SKS ottaa vastaan myös valokuvia. Lähettämällä kuvat annat suostumuksesi kuvien arkistointiin SKS:n arkistoon sekä niiden tutkimiseen ja julkaisemiseen arkiston sääntöjä noudattaen.

Voit jättää kirjoituksesi nettilomakkeen kautta, joka löytyy osoitteesta: https://www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjasto/keruut/kaivos#.WuL60WcybvC. Sivulla on tietoa hankkeesta.

Voit myös laittaa viestisi kirjeitse 31.8.2018 mennessä osoitteeseen: SKS:n arkisto, Joensuun toimipiste, PL 111, 80101 Joensuu. Merkitse kuoreen tunnus ”Kaivos”.

Sähköpostilla lähettäminen myös onnistuu: keruu@finlit.fi. Käytä liitetiedostoa, merkitse aihekenttään tunnus ”Kaivos”.

Arkistotutkija Jukka Timonen kertoo, että keräyshanke koskettaa siilinjärveläisiä, sillä paikkakunnalla on vuosikymmeniä toiminut Kemiran/Yaran kaivos ja tehdas. Näiden toimintaan liittyviä muistoja on lukuisalla joukolla kuntalaisia.

– Kaivosaihe on näkemyksiä herättävä ja jakava aihe. Moni tuntee alan esimerkiksi Talvivaaran kautta, mutta on myös paikkakuntia, joilla ala on vähemmän näkyvä, mutta koko ajan toimeentuloa tuova. Aihetta voi lähestyä monelta näkökannalta, niin luonnonsuojelun, talouden kuin työn kautta. Tämän takia olisi hyvä saada tietoja talteen, Timonen sanoo.