Sorsanmetsästyksen lyhyt oppimäärä

Pauketta ja siipien suhinaa riittää taas vaihtelevin määrin, vesilintujahti alkaa maanantaina 20. elokuuta kello 12.

Lämmin kesä on aina hyväksi vesilintujen poikueille. Poikasille riittää evästä eikä kylmä ole kangistanut ja ne ovat ikäänsä nähden hyvin kehittyneitä.

Varovaisuutta, sillä niissä touhuissa liikutaan rajoilla – joilta ei ole paluuta pahimman tapahtuessa. Erityisesti on huomioitava muut paikalla satunnaisesti liikkuvat ihmiset ja eläimet.

Tieto ja ymmärrys ympäristöstä aina, etenkin kun suoritetaan tähdättyä riistalaukausta. Nopeasti ohi lentävään lintuun ammuttu laukaus tapahtuu silmänräpäyksessä.

Selkäytimeen asti on painettava tieto, että liike jatkuu laukaisun aikana ja sen jälkeen. Katseen kiinnittyessä saaliiseen, hetken murto-osan ajaksi ympäristö voi kadota ja pahin voi tapahtua – joten ennen kaikkea juuri näissä touhuissa on se maltti taas valttia.

Lintu on tunnistettava ennen laukausta. Sorsalinnut ovat kesäpuvuissaan hyvin samanvärisiä. Tunnistamisessa täytyy tarkkailla kokoa ja olemusta.

Harjaantunut metsästäjä pystyy nopeasti tunnistamaan lajin ja niin päättelemään onko kyseessä riistalintu vai rauhoitettu laji.

Telkät ja sotkat erottuvat sorsista helposti, mutta sotkien joukoissa voi olla rauhoitettuja lajeja kuten lapasotka ja nyt kolmen vuoden rauhoituksen saava punasotka.

Punasotka on virittänyt eri tahojen keskuudessa melkoista parranpärinää. Pärinän on aiheuttanut punasotkakannan jyrkkä taantuma.

– Maa ja metsätalousministeriölle on esitetty punasotkan rauhoittamista kolmeksi vuodeksi, kertoo Riistakeskuksesta riistapäällikkö Jukka Keränen.

Lue lisää 16.8. Uutis-Jousesta!