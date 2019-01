Suden saloilta revontuliin

Mikä saa ajamaan tuhansia kilometrejä, kiskomaan taipaleiden taakse tarpeellista tavaraa kevätsohjossa vain pakkautuakseen pieneen kojuun? Kojuun, jossa keskikesän helle keittää kuvaajat ja huhtikuun lopun yöpakkanen saa kaasukamiinan panemaan parastaan?

Sinne sitä on päästävä heti kun valon aika tulee, huhtikuusta elokuun lopulle. On päästävä kuvaamaan luontoa, tallentamaan tapahtumia taigametsän eläjistä. Sellaista on siilinjärveläisen Hannu Mustosen arki.

Kuusankoskelta oli lyhyt matka Virojoelle ja Kotkaan, katsomaan muuttavia valkosiipisiä laulujoutsenia, jotka vähälukuisina pesivät jossain pohjoisessa noin 50 vuotta sitten.

– Siellä se kiinnostus luontoon syttyi ja vahvistui, isompien poikien mukana, kertoo Mustonen.

Hän aloitti kuvaamisen vuonna 1976, japanilaisella Chinonilla. Kuvauskalusto on elänyt ajan myötä. Huippukamera ei takaa huippukuvia vaan kuvaaminen ja perustieto siitä, miten kuva syntyy. Valo se laatii kuvan, varjot ja muun.

Valovoimainen kalusto auttaa asiaan pääsemisessä kun liikutaan hämärän rajamailla. Kuvauskalusto on myös hyvä tuntea niin hyvin, että saa näppituntumalla muutokset asetuksiin, jotka luovat paremmat otokset.

