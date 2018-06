Suunnitteilla uusi terveyskeskus

Siilinjärven terveyskeskuksessa on kärsitty huonosta sisäilmasta jo useamman vuoden. Rakennusta on peruskorjattu useasti, mutta osa siitä on edelleen käyttökiellossa huonokuntoisuuden ja todettujen sisäilmaongelmien vuoksi.

Keväällä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, teknisten palveluiden, kaavoituksen ja kunnanjohtajan kanssa käydyissä keskusteluissa päätettiin aloittaa alustava terveyskeskuksen uudisrakennuksen suunnittelu välittömästi.

Keväällä käynnistyneestä suunnittelutyöstä ennen lomakausia ehti valmistua vain tarveselvitys, joka osoittaa, että toimitilahankkeen suunnittelua on tarve jatkaa. Alkusyksystä valmistuva hankesuunnitelma sisältää lähtökohtatiedot, perustelut hankkeelle, mitoitusperusteet, tilantarveselvityksen ja tilaohjelman, hankkeen rakennussuunnitelman, kustannukset sekä aikataulutuksen ja rahoituksen.

Uudisrakennukselle järkevin sijoituspaikka olisi käyttäjän näkökulmasta nykyisen rakennuksen vieressä. Siinä olevan rakennuspaikan käyttöönotto vaatii kuitenkin kaavamuutoksen, jonka voimaan saaminen kestää parhaimmillaankin lähes vuoden.

Uudessa rakennuksessa tilan tarve on noin neljälle tuhannelle neliölle ja toimitilatarpeisiin perustuva alustava kustannusarvio on liikkunut yli 20 miljoonan euron. Kunnanhallitus tosin linjasi jo viime syksynä, että terveyspalveluiden toimitilahanke toteutetaan vuokramallilla.

Jos alueen suunnitelma valmistuisi hyvissä ajoin tulevana syksynä, voisi kaava olla rakennuslupien pohjana aikaisintaan ensi kesänä, eikä rakennustöiden aloittamista olla vielä aikataulutettu.