”Taksiala menee rikki”

Siilinjärveläinen taksiyrittäjä Viljo Kainulainen ja Kuopiossa taksiyrittäjänä toimiva Ville Kuivalainen eivät usko, että taksien hinnat laskevat taksiliikenteen markkinoiden avautumisen myötä, ainakaan silloin, kun yrittäjä hoitaa kulut asianmukaisesti.

– Kulurakenne on raskas. On vakuutukset, yrittäjäeläkkeet, auton ylläpito, tilausvälitykset ja lainat. Ja kohta täytyy taas uusia autoa. Se on loputon oravanpyörä, vuoden 2016 alusta taksiyrittäjänä toiminut Kainulainen sanoo.

Ville Kuivalainen pelkää, että syntyy halpoja takseja, jotka liikkuvat harmaalla tai suorastaan rikollisella alueella.

– Ajetaan öisin kympin kyytejä ja laitetaan rahat liiviin. Toisaalta esimerkiksi lentokenttäkyydin hinta saattaa heittää paljon, kuten on nähty Ruotsissa.

Taksamittaria ei uudistuksen jälkeen tarvita, jos hinta sovitaan etukäteen. Kela- ja sote-kyydit ajetaan jatkossakin mittari päällä.

Kuitti täytyy tarjota myös silloin, kun ajetaan ilman mittaria.

– Mutta kuka sitä valvoo, viedäänkö niitä kirjanpitoon. Meillä taas on taksamittariraporttiin perustuva kirjanpito, joka on todella tarkka, Kuivalainen sanoo.

Taksiautoilijat osoittivat mieltään lakiuudistusta vastaan viime vuonna Helsingissä. Nyt Ville Kuivalainen on yhdessä espoolaisen kollegansa kanssa ideoinut toisenlaisen mielenosoituskampanjan.

– Heinäkuun ensimmäisenä päivänä kello 12 otetaan taksikupu, tehdään sille vaikka arkku ja haudataan juhlallisin menoin. Samalla lauletaan Matkamies maan -virsi. Ajossa olevat kuljettajat voivat pitää hiljaisen hetken, jos mahdollista. Pidetään siis taksialan hautajaiset.

