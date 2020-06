Tarinan vastaanottokeskus sulkeutuu tämän vuoden lopussa

Kuopion Setlementti Puijolan ylläpitämä Tarinan vastaanottokeskus Siilinjärvellä lopettaa toimintansa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tarinan sulkeutuminen on osa Maahanmuuttoviraston (Migri) sopeutustoimia. Migrin tavoite on, että keskusten paikkamäärä vastaa tarvetta. Tarvittava paikkamäärä turvapaikanhakijoille on laskenut ja laskee arvion mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä noin 1 400:lla.

Tarinan sairaalarakennus muuttui vastaanottokeskukseksi lokakuussa 2015, joten se ehtii toimia turvapaikanhakijoiden kotina yli viisi vuotta. Nyt Tarinassa asuu 100 turvapaikanhakijaa, joista lähes puolet perheitä.

Lue lisää 25.6. Uutis-Jousesta