”Tärkeintä on kuunnella lasta ja olla läsnä”

Kun Markku Kiiski aloitti vuonna 1977 opettajana pienessä Vuorelan koulussa koulunjohtajana, maailma oli toisennäköinen kuin nyt – myös opetustyössä.

– Tuohon aikaan alettiin siirtyä kohti peruskoulua, joka oli suuri muutos. Näitä muutoksia on tullut pitkin vuosia, mutta ei lapsi ole mihinkään muuttunut. Lapsi tarvitsee aina opastusta ja tukea, siinä kuin kuuntelijaa, ymmärtäjää ja keskustelukumppania, Kiiski kiteyttää.

Viime vuosina peruskoulussa on otettu käyttöön uutta opetussuunnitelmaa, jollaista on ajettu sisään myös Toivalan koululla, jolla Kiiski työskentelee.

– Uuden opetussuunnitelman myötä on tullut yhdellä kertaa paljon uutta ohjeistusta, jota opettajan pitäisi toteuttaa, vaikka aina se ei ole mahdollista. Monet opettajat ovat ihan stressaantuneita ops:in tuomista vaatimuksista etenkin taitoaineissa.

– Varmasti me opettajat ollaan liian kilttejä noudattamaan ylhäältä annettua ohjeistusta. Kokeneempana opettajana olen yrittänyt muistuttaa, että tärkeintä on oppilaan oppiminen ja heidän tukeminen – että on läsnä heidän kanssaan, Markku Kiiski pohtii.

Markku Kiiski on ollut innokas urheilija, veljiensä tapaan. Nuorena hän harrasti laskettelua SiiPon riveissä ja nappasi nuorten SM-kultaa vuonna 1971.

