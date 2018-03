Tavoitteena maakuntavaltuusto

Varkautelaislähtöinen Arttu Pöyhönen, 31, ei aikaillut muuttaessaan vaimonsa kanssa Siilinjärvelle vuonna 2016. Heti seuraavana vuonna hän asettui kunnallisvaaliehdokkaaksi ja pääsi läpi.

Pöyhönen kertoo, että nuori tulokas on otettu valtuustossa vastaan ”ihan ookoo”.

– Toki joku voi ajatella minua nousukkaana. Rivien välistä voi aistia, että kun on nuori, jolla on vahvoja näkökulmia, niin jotain ristiriitaa on.

Työterveyslääkärinä Juankoskella työskentelevä Pöyhönen halusi kunnallispolitiikkaan pääosin sote-asioiden takia. Hän sanookin olevansa päättäjänä ensin lääkäri, sitten vasta kokoomuslainen.

– Ryhmäkuri on tarpeen ehkä valtakunnan tasolla, mutta onko se paikallispolitiikassa näin, hän pohtii.

Sote-uudistuksesta Pöyhönen sanoo, että Siilinjärvellä ei nykyisellä väestöpohjalla ole pelättävää.

Sote-uudistuksen kiirettä hän kuitenkin ihmettelee.

– Jos sote-uudistukseen lähdetään prototyypillä, niin siinä kuolee ihmisiä, hän toteaa.

