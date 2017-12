Täysi joulukirkko on ilo silmälle

Kevät toi Siilinjärven seurakuntaan kaksi uutta miestä lännestä, kun Markku Mäenpää ja Jukka Puusti aloittivat suntioina edellisten suntioiden eläköidyttyä. Ensimmäinen joulu uudella kotipaikkakunnalla menee molemmilta töissä Siilinjärven ja Vuorelan joulukirkkokävijöitä palvellen.

– Joulu on hienoa aikaa. On mukava olla töissä, kun on erilaista ohjelmaa ja ihmisiä liikkeellä, Jukka Puusti toteaa.

Joulukirkossa näkee suntioiden työn tuloksia aina kynnykseltä alttarille asti. On soitettu kelloja, lakaistu rappuset ja sytytetty portaille lyhdyt. Virsitauluun on ripustettu Enkeli taivaan ja muiden virsien numerot. On tilattu alttarille kukat ja jo hyvissä ajoin uusia kynttilöitä.

Adventin alussa suntiot toivat kirkkoon kuusen ja valaisivat sen. Aattohartauksia varten kirkkotekstiilit vaihdetaan valkoisiin.

­– Täysi kirkko on ilo silmälle, Markku Mäenpää sanoo.

