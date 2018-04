”Tekemisen pitää tulla ilon kautta”

Viime keskiviikkona Harjamäen kuntosalilla juhlittiin kakkukahveilla.

Aihetta juhlaan antoi toissaviikonloppuna Klassisen voimanoston Suomen mestaruus hopeaa Ylöjärvellä nostanut Tuomas Lukkari. Mukava puheensorina täyttää tilan ja voittoisa mies kyykkää keveillä 140 kilon lämmittelypainoilla nurkassa. Joku malttaa miestä kehuakin. Mitali alle 120 kiloisten miesten sarjassa lohkesi Kuopion Painonnostajia edustavalle siilinjärveläiselle yhteistuloksella 760 kiloa.

– Mitali tuntuu kyllä ihan hyvälle ja siinä mielessä meni hyvin. Omasta tavoitteesta kuitenkin jäin, Lukkari pohtii nöyrästi.

Mitaleita on vuosien varrelta ehtinyt kertyä etenkin joukkuekilpailuista ja yksi henkilökohtainenkin Suomen mestaruus parin vuoden takaa.

Sijoitus ei kuitenkaan ole lajissa se tärkein asia. Klassinen voimanosto on lajina miehen omin sanoin raaka voiman mittari. Painoja nostetaan kolmessa lajissa: jalkakyykyssä, penkkipunnerruksessa ja maastanostossa.

– Kisoissa tekeminen on rentoa yhdessä tekemistä ja kaikkia tsempataan tekemään oma parhaansa, se on sijoitusta tärkeämpää. Yhteistulos on tavoite ja sitä koitetaan parantaa. Mitalit ovat vain palkkio kovasta, hyvin tehdystä työstä.

Lue Tuomaksen koko haastattelu 28.3. Uutis-Jousesta