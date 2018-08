”Tienpidon rahoja ei vara supistaa valtion budjetissa”

Valtionvarainvaliokunnan liikennejaosto vieraili viime viikolla Pohjois-Savossa. Vierailu ulottui torstaina myös Siilinjärvelle Yaran kaivokselle sekä Lapinlahdelle Valion tehtaalle, jossa liikennejaosto tutustui yritysten toimintaan ja liikenneinfrastruktuurin toimivuuteen.

– Valion tehtaalla Lapinlahdella käy 17 000 raskasta ajoneuvoa vuodessa, mikä määrä oli yllätys. Luku kertoo, minkä vuoksi perustienpidon on oltava kunnossa, kertoi liikennejaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Markku Eestilä (kok.).

– Puun ja maidon on päästävä liikkumaan Itä-Suomessa. Esimerkiksi Pohjois-Savon tiestöstä 40 prosenttia on sorateitä, mikä tuo tienpitoon haasteensa. Täällä ympäristö on aivan eri tyyppinen kuin vaikkapa pääkaupunkiseudulla, Markku Rossi (kesk.) sanoi.

