Toivalan uusi kampus vihittiin käyttöön

Tiistaina vihittiin Savon aikuis- ja ammattiopiston Toivalan yksikön uudet tilat virallisesti käyttöön. Paikalla oli kutsuvieraita, koulun henkilökuntaa sekä tietenkin opiskelijat.

Koulutuspäällikkö Ari Puustinen kertoi, että vihkiäispäivänä halutaan näyttää ja esitellä uudet tilat naapurustolle ja muille yhteistyökumppaneille. Keskiviikkona ja torstaina kampuksella vieraili yhteishakuiässä olevia nuoria, jolloin päivät ovat toiminnallisempia.

Rehtori Rauno Kettunen toivotti kaikki tervetulleeksi pienimuotoiseen, mutta lämminhenkiseen juhlaan.

– Halusimme tehdä tehdä tilaisuudesta sellaisen, että ensisijaisesti opiskelijat ovat paikalla. Ihailen tämän koulun yhteisöllisyyttä ja sitä kuinka henkilökunta on motivoitunutta, Kettunen kiitti.

Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen toi kunnan terveiset ja kiitti siitä, kuinka kampuksen kasvu luo hyvän perustan kunnankin kehittymiselle.

Seuraavana Savon koulutuskunta yhtymän johtaja Heikki Helve puhui koulutuksen ketjusta, joka on alkanut Toivalassa jo vuonna 1953 ja jatkuu edelleen hyvin näkymin.

– Aluetta rakennetaan ja kehitetään edelleen. Meillä on nyt 500 opiskelijaa ja reilu 70 henkilökuntaa. Ensi syksynä tulee olemaan 700 opiskelijaa ja henkilökuntamäärä kasvaa sataan. Koulutus on monipuolista ja täällä on mahdollisuus itsensä kehittämiseen. Kannustan kaikkia keskustelemaan siitä, millainen kampus tulee olemaan tulevaisuudessa, Helve puhui.

