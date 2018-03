Toivalassa luisteltiin koko perheen voimin

Sunnuntaina aurinko helli luistelijoita Toivalan koulun jäällä, kun Nilsiän taitoluistelijat järjestivät koko perheelle suunnatun Toivala On Ice luistelutapahtuman.

Paikalle suuntasi pientä ja isoa luistelutaituria. Vanhempainyhdistyksen puffetista sai ostaa lämmintä juomaa ja muutakin hyvää luistelun lomassa.

Onnenpyörässä sai kokeilla onneaan ja jokainen arpa voitti. Myymässä ollut Hanna Mari Pasanen kertoi omien 5- ja 7-vuotiaiden lastensa luistelevan tänä vuonna seurassa ensimmäistä vuottaan.

– On hienoa kun luisteluseurassa on ammattivalmentaja, lapset oppivat kunnolla luistelemaan, iloitsi Pasanen.

Tämä ammattivalmentaja on Tarja Kunnas-Saastamoinen, jolla on vankka taitoluistelutausta. Hän on taitoluistellut kansallisella tasolla ja muodostelmaluistelussa urheillut SM-tasolla ja kansainvälisellä tasolla.

