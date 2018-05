Traktorikapina maitotiellä

Haatalantien heikkenevä kunto ajoi maaninkalaiset toimijat mielenilmaukseen vappuna. Traktorimarssi alkoi Haatalantien ja Pulkonkoskentien risteyksestä eli niin sanotun Vanhan pappilan risteyksestä ja eteni Haatalantietä pitkin Tuovilanlahteen sekä sieltä takaisin Kupinniemeen.

Haatalantie on useita kyliä yhdistävä väylä Maaninkajärven länsipuolella. Sen kautta liikutaan koko läntisen Maaningan alueelle. Alue on Kuopion elinvoimaisimpia ja tärkeimpiä maatalousalueita.

Pelkästään maitotiloja tien varrella tai sen välittömässä yhteydessä on yksitoista. Näistä kaksi tuottaa maitoa reippaasti yli miljoona litraa. Toinen tiloista laajentaa parhaillaan ja kun laajennus on toteutunut, on tila mahdollisesti Kuopion suurin maidontuottaja.

