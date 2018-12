Vivates esittää tänä talvena Maiju Lassilan vuonna 1910 kirjoittaman näytelmän Tulitikkuja lainaamassa. Näytelmän on dramatisoinut Juha Vuorinen ja sen on ohjannut Jukka Kolehmainen.

Tarina kertoo Antti Ihalaisesta (Olavi Lyytikäinen), joka lähtee vaimonsa Anna- Liisan (Anja Vartiainen) käskystä lainaamaan tulitikkuja naapurista Hyvärisestä. Mutta eihän se niin yksinkertaista voi olla. Matkalla vastaan tulee hiljattain leskeksi jäänyt Jussi Vatanen (Eero Helin), jolle Ihalainen suostuu puhemieheksi. Ja siinä riemussa unohtuu tulitikkujen lainaaminen tyystin.

Myös Antero Karhunen, Vivates teatterin perustaja, oli katsomossa näytelmän ensi-illassa.

Näytöksen jälkeen Karhunen kertoi lisää tunnelmistaan ja huomioistaan.

– On vähän sekavat olot. Dramatisointi oli mielestäni erittäin hyvä. Siinä Lassilan alkuperäisessä näytelmässä jahkaillaan hyvin paljon ja se on hidastempoinen, tässä on onnistuttu hyvin tiivistämään tekstiä. Kerronta on sujuvaa. Neljä päänäyttelijää tekivät aivan loistavat roolit, näki että jokainen on paneutunut omaan rooliinsa.

– Vivates perustettiin vuonna 1995 syksyllä. Kaikki lähti siitä kun torilla juteltiin tuttujen kanssa ja tuntui olevan tarvetta Siilinjärvellä tällaiselle teatteritoiminnalle. Silloisen kulttuurisihteerin kanssa varattiin Leppäkaarteen kerhotalo ja Seppo Timonen laittoi ennakkojuttua paikallislehteen. Ensimmäiseen kokoontumiseen tuli kaksikymmentäkolme ihmistä, mikä oli minulle suuri yllätys.

