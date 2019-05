Tuohtuneet maaninkalaiset lähtivät jo toistamiseen traktorimarssille Maitotien kunnostuksen puolesta

Maaninkalaiset eivät aio antaa periksi Maaninkajärven länsipuolisen Haatalantien kiireellisessä peruskorjauksessa.

– Ongelmia on ollut jo ihan tarpeeksi eikä haluta enää yhtäkään kulkuneuvoa rikkoa vaaralliseksi käyneellä kuoppaisella tiellä, jyrisee viidenkymmenen raskaan ajoneuvon traktorikolonnaa vapun mielenilmauksessa johtanut Karmo Wihuri.

Hänen mielestä tien kunnostukseen luvatuilla puolella miljoonalla eurolla ei saa juuri mitään aikaiseksi.

– Tie vaatii päällystämisen lisäksi perusteellisen peruskorjauksen ja oikea summa hankkeen toteuttamiseksi on puolitoista miljoonaa euroa.

Jo toisena vuonna peräkkäin vappuna toteutettu laajamittainen traktorikapina osoitti sen, että kyläläisten yhteinen tahtotila tien kunnostamiseksi on korkealla. Asianosaiset toivovat sitä samaa löytyvän myös valtion hallinnon puolelta.

Vanhan pappilan risteyksestä Tuovilanlahteen suuntautuvaa Maaningan Maitotietä kunnostettiin kymmenisen vuotta sitten, mutta kunnostus tehtiin ilman rakenteiden riittävää peruskorjausta.

Muutamassa vuodessa tie on rapautunut ja on varsinkin kevään rospuuttoaikaan vaarallinen. Ajoneuvojen vaurioitumisia tapahtuu usein, mutta henkilövahingoilta on vielä onnekkaasti vältytty.

