Tuovilanlahdelle kunniamaininta valtakunnallisessa Vuoden kylä -kilpailussa

Suomen Kylät ry on antanut merkittävän tunnustuksen Tuovilanlahden kylälle.

Lauantaina Kauhavalla järjestetyssä paikalliskehittäjien Lokaali-tapahtumassa Tuovilanlahti sai kunniamaininnan valtakunnallisessa Vuoden kylä -kilpailussa, satakuntalaisen Sydänmaan ohella. Vuoden kylä -tunnustuksen sai eteläpohjalainen Luoma-ahon kylä.

Vuoden kylä -kisassa oli ehdolla 17 kylää, jotka oli palkittu tänä vuonna oman maakuntansa vuoden kylänä

Perusteluissa todetaan, että 250 asukkaan Tuovilanlahdessa on panostettu pitkäjänteiseen kehittämiseen ja kylästä on kehitetty kansainvälisestikin kiinnostavaa matkailukohdetta.

Tuovilanlahdessa sijaitsee useita kiinnostavia luontonähtävyyksiä, kuten Suomen korkein vesiputous. Kylään on kuitenkin kehitelty paljon muutakin kiinnostavaa nähtävää.

Kylän perinteisiä rakennuksia on kunnostettu ja moni niistä on museokäytössä esitellen Tuovilanlahden historiaa matkailijoille. Kohteita ylläpitävät niin nuorisoseura kuin yritystoimijatkin.

Suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys ja talkootyö yhteisen päämäärän eteen ovat Tuovilanlahden kylän menestyksen kulmakiviä. Kylä on edelläkävijä, joka teki ensimmäisen kyläsuunnitelmansa jo 1980-luvulla. Talkootunteja ei lasketa, sillä työskentely oman kylän eteen on asukkaille enemmänkin tapa elää. Koko kylä on sitoutunut sen kehittämiseen.

