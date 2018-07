Tuovilanlahden uuden karavaanarialueen kesäkuu oli hiljainen, mutta heinäkuussa alkoi tapahtua

Minna ja Matti Määttä avasivat täksi kesäksi Maaningan Tuovilanlahteen vanhan kyläkoulun ympäristöön karavaanarialueen sillä ajatuksella, että ”otetaan vastaan se, mitä tulee.”

Kesäkuu oli karavaanareiden osalta vielä hiljainen.

– Mutta ei se jännittänyt. Lähdimme tyhjästä eikä ollut suuria odotuksia, Minna Määttä sanoo.

Sitten tuli heinäkuu ja karavaanareita alkoi ilmestyä tontille.

– Karavaanarit tulivat oikeastaan kertarysäyksellä. Olihan se kiva.

– Heinäkuu on yleensä se kuukausi, jolloin ihmisillä on lomaa. Se näkyy. Heinäkuussa tulee perheitä, joilla on lapset mukana. Elokuussa voi olla liikkeellä enemmän eläkeläisiä, Matti Määttä sanoo.

Karavaanarit suunnittelevat usein reittinsä etukäteen. Uusi karavaanarialue ei vielä ole kaikkien karavaanareiden tiedossa, varsinkin, kun se ei ehtinyt tämän kesän painettuun leirintäoppaaseen.

Tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisalta.

– Kävijöitä on ollut ympäri Suomea. Osa on käynyt ohiajaessa katsomassa paikan, että osaavat seuraavalla kerralla pysähtyä, Matti kertoo.

Lue lisää 12.7. Uutis-Jousesta