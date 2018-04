Uskalla kokeilla omia rajojasi!

Mari Väänänen on nuori nainen, joka on elämässään ehtinyt tehdä kaikenlaista mielenkiintoista. Hän on aina mennyt uusia asioita kohti pelottomasti ja avoimin mielin.Tällä hetkellä hän vaihto-opiskelee Norjan Lillehammerissa matkailualaa. Hän valmistuu Savonia ammattikorkeakoulusta matkailun restonomiksi.

– Tammikuussa tulin tänne Lillehammeriin, tämä oli viimeinen mahdollisuus lähteä vaihtoon tässä koulutuksessa. Käyn Norjan kielen kurssia vaihtelevalla menestyksellä ja opiskelen snow businesta eli siihen kuuluu talvi- ja urheilumatkailua. Tällä hetkellä meillä on aamupäivisin luentoja hiihdosta ja iltapäivät sitten hiihdetään, kertoo Väänänen nauraen.

Väänänen on syntyjään Siilinjärven Vuorelasta, jossa hän kävi alakoulun ja Toivalassa yläkoulun. Kuopiossa hän kävi lukion ja talouskoulun ja nyt on Savoniassa.

– Olen aina ollut innokas näkemään uusia paikkoja ja ihmisiä. Minulla on ollut aina suuruudenhulluja ideoita, joista osa on toteutunut osa ei. Matkustelen yksin ja pidän siitä, että matkalla on joku tarkoitus, tavan turistimatkat eivät minua kiinnosta, Mari Väänänen sanoo.

Väänäsen matkatarinoista päästään nauttimaan myös Uutis-Jousessa, sillä hän alkaa kirjoittamaan noin kerran kuussa ilmestyvää juttusarjaa. Hän haluaa jakaa kokemuksiaan ja kannustaa muita matkustelemaan ja tekemään rohkeasti uusia juttuja.

