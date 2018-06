Uudet papit seurakunnassamme

Sunnuntaina kirkossa oli noin sataseitsemänkymmentä kuulijaa kun uusi kirkkoherra Olli Kortelainen piti ensimmäisen saarnansa tässä seurakunnassa ja pastori Matias Koponen luki päivän tekstin.

– Ristin tiellä on houkutteleva voima kaikessa järjenvastaisuudessaan. Päivän aiheeseen, katoavat ja katoamattomat aarteet liittyen, kristityn aarre on iankaikkinen elämä, mutta taivasten valtakunta on jo meidän keskellämme. Valtakunta tuli ulottuvillemme Kristuksessa, Kortelainen saarnasi.

Kirkkoherra oli joutunut ottamaan kantaa jo heti ensimmäisenä päivänä seurakunnan talouteen liittyviin kysymyksiin.

– Olen saanut kokea metamorfoosin eli muodonmuutoksen yhdessä yössä. Torstaina nukkumaan mennessäni olin Varpaisjärven kirkkoherra ja kun perjantai aamuna heräsin minusta oli tullut Siilinjärven kirkkoherra.