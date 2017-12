Uutis-Jousen Antti-patsas Ulla Antikaiselle

– Antti-patsas on korkein kunnianosoitus, jonka paikallislehti voi myöntää. Sinä Ulla olet toiminut paikallisen kulttuurin hyväksi jo vuosikausia. Sinun mukana on tullut paljon hyvää juttua ja iloa kaikille, kiitteli Uutis-Jousen päätoimittaja Seppo Timonen ojentaessaan tämän vuoden Antin siilinjärveläiselle Ulla Antikaiselle.

– Olen täysin yllättänyt ja ihan sanaton… mutta valtava kiitos teille kaikille tästä, Ulla Antikainen iloitsi tunnustusta vastaanottaessaan.

Antikainen on todellinen kulttuuritykki, jonka osaaminen ja into näkyy paikallisesti ja kauemmaskin. Hän on valmistunut Jurvasta koristeveistäjäksi, hänen käsistään muotoutuu puusta erilaisia hahmoja, koruja, jopa sängynpäätyjä.

Teatteri on toinen Ulla Antikaisen intohimo. Hän toimii Siilinjärven Teatterin puheenjohtajana ja on toki näytellytkin lavalla lukuisissa rooleissa.

Vuodesta 1981 jaettu Antti-patsas on nimetty 1700-luvulla eläneen, ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden julkaisijan Antti Lizeliuksen mukaan. Hän kustansi ja toimitti Suomenkielisten Tieto-Sanomia.

