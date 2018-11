Osa Siilinjärven nykyisen terveysaseman henkilöstöstä ja asiakkaista oireilee pahasti huonon sisäilman takia. Siilinjärven sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen kertoo, että osa työntekijöistä joutuu turvautumaan lääkkeisiin.

– Osa joutuu lääkitsemään itseään esimerkiksi tukkoisuuden tai hengenahdistusoireiden takia, että kykenevät olemaan töissä, Kantanen sanoo.

Terveysaseman sisäilmaongelmat ovat vaikuttaneet myös uusien työntekijöiden palkkaamiseen. Osa työnhakijoista on kieltäytynyt työstä kuultuaan sisäilmaongelmista.

– Haastattelussa työnhakijat ovat kysyneet, että onko totta, että täällä on sisäilmaongelma. Meiltä on kerrottu, että kyllä, kun emmehän me voi sitä salata. Siinä vaiheessa on sitten todettu, että hakija ei olekaan käytettävissä, Kantanen kertoo.

