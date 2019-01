Väänäset kansien välissä

Joukko Väänäsiä täytti Siilinjärven kirjaston lukusalin kun viimeisin sukukirja Pöljän ja Kolmisopen Väänäset julkistettiin.

Suvun esimies Pentti Väänänen toivotti kaikki lämpimästi tervetulleiksi.

– Itse olen Reittiön Väänäsiä Nilsiästä. Näillä seuduilla on suhteutettuna väkilukuun eniten Väänäsiä Varpaisjärvellä. Sitten tulee Maaninka ja kolmantena Siilinjärvi. Eniten Väänäsiä on pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Väänästen sukuseura on Suomen vanhimpia sukuseuroja. Seura täytti viime vuonna 80 vuotta. Väänäsiä asuu jokaisella mantereella, paitsi Etelämantereella, kertoi Pentti Väänänen.

Nyt ilmestyneen uunituoreen lisäksi edellisiä sukukirjoja ovat muun muassa Reittiön Väänäset, Pohjois Karjala ja Varpasen Väänäset. Kaiken kaikkiaan sukukirjoja on nyt seitsemän.

Sukuseura julkaisee myös kerran vuodessa ilmestyvää Väänästen Sukupuu-lehteä. Kehvolle on pystytetty vuonna 1939 sukuseuran toimesta muistokivi pohjoissavolaisen sukuhaaran kantaisän Antti Wäänäsen muistolle.

