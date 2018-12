Vaatimaton Äpyli satatonnariksi

Laurilan tilalla Maaningan Tuovilanlahdessa on ylletty harvinaisen saavutukseen. Tilan Äpyli-lehmä on lypsänyt 100 000 litraa maitoa elämänsä aikana eli on nyt satatonnari.

Tilan emäntä Johanna Larikka kertoo, että rajapyykki meni rikki koelypsyn tulosten selvittyä marraskuun lopussa.

– Äpyli on sellainen hiljainen puurtaja. Se ei tee numeroa itsestään, ei ole johtaja-tyyppiä eikä ole ensimmäisten joukossa pyrkimässä navettaan, Johanna Larikka kuvailee tuoretta satatonnaria.

