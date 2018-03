Vaatimaton elämä pitkän iän salaisuus

Pöydällä on kaunis pitsiliina ja värikkäitä kukkasia. Huoneen nurkassa kiikkutuoli kotipaikalta ja seinällä kuva vanhemmista. Sängyn laidalla istuva rouva hymyilee, jalat vippasevat virkeästi, asiat kodista tuntuvat edelleen tärkeiltä.

Sunnuntaina on tärkeä juhlapäivä, kun Martta Savolainen täyttää pyöreitä vuosia, luku on täysi 100. Pitkä elämä on ollut vaatimatonta, mutta hyvää.

– Kiitos kun tulitte käymään, Martta toivottaa vieraat tervetulleiksi hymyssä suin. Jalka nousee vielä ja olo on virkeä ikäisekseen, mutta muistot ovat alkaneet haalistua.

Martta syntyi Pöljällä torpparivanhemmille Anna-Johanna ja Joel Julkuselle. Pienellä tilalla oli mökki joen rannassa.

– Sen jokimökin vielä muistan, Martta miettii.

