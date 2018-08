Väkivalta-, huume- ja seksuaalirikokset kasvussa Itä-Suomessa

Itä-Suomessa tuli tämän vuoden tammi–kesäkuun aikana poliisin tietoon 33 100 rikosta. Rikosten lukumäärä väheni tilaston mukaan yli 10 000 rikoksella edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Näin suuri vähennys ei pidä paikkaansa. Tilaston takana on järjestelmäongelma, jonka vuoksi kaikki poliisin sähköisen sakkojärjestelmään syötetyt liikennerikkomukset eivät ole siirtyneet poliisin tilasto-ohjelmaan.

Kun tarkastellaan rikoslakirikoksia siten, että otetaan niistä pois liikennerikokset, niin lisäystä on tullut yli 9 prosenttia ja lukumäärällisesti vähän reilut tuhat rikosta.

Rikoslakirikosten määrän kasvun takana on erityisesti väkivalta-, huumausaine- ja seksuaalirikollisuuden kasvu Itä-Suomessa. Tämä poikkeaa valtakunnallisesta kehityksestä, sillä koko maata tarkasteltaessa väkivaltarikollisuus on vähentynyt yli viidellä prosentilla ja huumausainerikosten määrä on lisääntynyt maltillisemmin kuin Itä-Suomessa.

Siilinjärvellä kirjattiin tammi–kesäkuussa 328 rikoslakirikosta (pois lukien liikennerikokset), joka on liki 11 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna samana ajankohtana.

